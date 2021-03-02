Военные Украины стали «подопытными кроликами» для сомнительной вакцинации

Луганск, 2 марта. Украина затыкает рот военным в попытках скрыть их тяжелое состояние после прививки от коронавируса индийской вакциной Covishield, следует из сообщения Народной милиции ЛНР.

Военные 59-го ВМГ Северодонецка, узнав о неутешительных последствиях вакцинации данным препаратом, отказались от инъекции. В ответ начальник госпиталя полковник Андрей Телефанко на фоне получения приказа об «иммунизации» всего личного состава поставил служащих перед выбором между увольнением и прививкой.

«У большинства личного состава отмечалось повышение температуры, затрудненное дыхание и дезориентация, а капитан медицинской службы Стеценко находясь на рабочем месте потерял сознание», — уточнили в НМ Луганской Народной Республики.

Ранее используемую на Украине вакцину от коронавируса осудил бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, украинские врачи объясняют массовый отказ от прививки сомнительностью препарата.