Дробыш назвал условия контракта, возмутившие Самбурскую

Москва, 2 марта. Продюсер Виктор Дробыш, комментируя судебные тяжбы с актрисой Настасьей Самбурской, сообщил, что, по условию контракта, артистке причиталось 30% от гонораров, а ему — 70%. Продюсер подчеркнул, что у Самбурской нет причин жаловаться на «очень хорошие условия».

Звезда сериала «Универ. Новая общага» в какой-то момент захотела построить певческую карьеру и за помощью обратилась к композитору и продюсеру Дробышу. Однако спустя несколько лет актриса заявила, что условий контракта тот не выполнил и подала в суд, пытаясь расторгнуть договор.

В начале февраля было вынесено решение по делу, в рамках которого суд обязал продюсера представить актрисе отчет о работе за несколько лет. Самбурская подчеркнула, что новых обязательств по продюсированию у Дробыша не появилось, поскольку ничего подобного в ее иске не значилось.

Комментируя конфликт с несостоявшейся певицей для Youtube-канала «Ковальский», композитор подчеркнул, что детали дела не может раскрывать, поскольку разбирательства по искам Настасьи все еще продолжаются.

«Единственное, что могу сказать: все ее заявления отклонены. Вообще все финансовые условия, типа 70 на 30 или 60 на 40, оговариваются добровольно между продюсером и артистом. Никто ей ничего не навязывал. Все было по доброй воле», — добавил он.

Как объяснил продюсер, по договору 70% гонораров уходило ему, а 30 — ей. По его словам, на такие пункты документа артисты жалуются крайне редко, поскольку «это стандартные, хорошие условия».

«Вот на «Фабрике звезд» были совершенно другие условия, у Пьехи вообще было 90 на 10%. И он работал, ни слова не говорил. Я тогда уже сам пытался добиться пересмотра процентов, поскольку понимал, что парень много работает, а ему достается только 10%», — сообщил Дробыш.

Продюсер выразил уверенность, что ему удастся выиграть все суды.

Ранее коллеги актрисы поддержали ее в соцсетях. В частности, певец Влад Топалов сообщил, что «очень понимает» Самбурскую, поскольку «знаком с методами вышеупомянутого продюсера».