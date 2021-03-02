Наступает весна, пора пробуждения и цветения природы, а значит открывается сезон прогулок на свежем воздухе. Совместить приятное с полезным можно посетив исторические парковые достопримечательности Москвы. Одно из таких мест — природный историко-архитектурный заповедник и бывшая царская резиденция Коломенское. Хочется заметить, что именно весной, когда в парке зацветает реликтовая яблоневая роща, Коломенское предстает в самом привлекательном виде. Помимо яблоневого сада здесь цветут роскошные тюльпаны и сирень, разные сорта которых привезены со всего мира. ФАН приглашает вас совершить небольшую экскурсию по архитектурным памятникам Коломенского. Тем более, что территория эта известна не только своими историческими постройками и необычным ландшафтом: по количеству легенд, сложенных о таинственных местах и подземельях, Коломенское не уступает Московскому Кремлю.

Как попасть в усадьбу Коломенское

Добираться до историко-архитектурного заповедника Коломенское очень просто: либо от одноименной станции метро «Коломенская» либо от метро «Каширская». В первом случае вам придется пройти пешком минут 20 до главного входа в заповедник, а во втором вы попадете на «задворки» парка: впрочем, маленькие деревенские домики и сады не менее колоритны, чем «основная» территория.

Удобство решает все

Бывшая царская резиденция Коломенское расположилось на довольно высоком берегу Москвы-реки. Для того времени, когда она была основана, это место было очень выгодным как в географическом, так и в стратегическом плане. Территория находилась на стыке водных и сухопутных дорог, ведущих на юг, к городу Серпухов. Период был непростой, Москва вела бесконечные военные действия с Золотой Ордой и Крымским Ханством. Именно в связи с этими боями Коломенское не раз упоминается в летописях тех лет. В том числе здесь останавливался сам Дмитрий Донской — в 1380 году, после знаменитой Куликовской битвы. Самое же первое описание коломенских земель относится к 1331 году, когда московский князь Иван Калита распорядился передать их в наследство своему сыну Андрею. Удобное расположение на Серпуховской дороге сыграло большую роль в освоении здешней территории и расположении на ней монарших дворцов.

Почему усадьба носит название Коломенское?

Относительно происхождения самого названия «Коломенское» существует несколько версий. Одна из них отсылает нас к старославянскому слову «коло» или, в современном звучании, «околица», что означает «округа», «окрестность». Согласно второй версии, на этом месте обосновались беженцы из города Коломны, спасавшиеся от военных набегов хана Батыя. События эти происходили, по некоторым данным, в 1237 году. Ну а третья версия связывает название с финским словом «колоймище», что в переводе значит «захоронение». Дело в том, что до славян на этих холмах жили финно-угорские племена — мещеры, чуди, карелы. Здесь они и возводили свои курганы для усопших.

Постройки и перестройки: история царской усадьбы Коломенское

В XIV веке при князе Владимире Андреевиче Серпуховском, внуке Калиты, Коломенское представляло собой небольшую усадьбу и село. Позднее, в пору правления Василия III в 1532 году, здесь была построена церковь Вознесения Господня, которой можно полюбоваться и сегодня. Иван Грозный также не обделял вниманием эти места, и в 1554 году велел заложить еще один храм — Усекновения главы Иоанна Предтечи. Однако расцветом своим Коломенское обязано Алексею Михайловичу, историки подтверждают, что царь очень любил это имение. Именно он в 1667–1668 годах построил Коломенский деревянный дворец. Царские хоромы из 260 комнат стали частью Государева двора. Помимо основной резиденции, в этот комплекс вошли Казанская церковь, Хлебный двор, Пивоваренная палата, Приказные и Полковничьи палаты. А вокруг усадьбы были разбиты роскошные сады.

Бывал в Коломенском и Петр I, он провел здесь свое детство и юность, а согласно некоторым легендам, Коломенское могло быть и местом его рождения. После Полтавской битвы царь отправил сюда трофейные пушки. Посетители комплекса и сегодня могут полюбоваться этими орудиями — ровесниками Северной войны, размещенными неподалеку от памятника самому царю.

Время беспощадно разрушило деревянные хоромы, и при императрице Екатерине II все, что осталось от палат Алексея Михайловича, было разобрано. Но на этом строительство дворцов в Коломенском не остановилось. Следующий, уже более современный, четырехэтажный дворец был возведен в 1766–1767 годах. Место было выбрано новое, напротив храма Вознесения. Екатерина бывала в новой резиденции летом, во время своих визитов в Москву. Во время войны с Наполеоном усадьбу оккупировали французские войска, их пребывание нанесло имению непоправимый ущерб. Солдаты даже вырубили часть сада. И в 1813 году строение пришлось демонтировать.

Следующая перестройка дворцовых палат случилась в 1825 году. Под руководством архитектора Е. Д. Тюрина в Коломенском возводят новый дворцовый комплекс из трех отдельно стоящих зданий для императора Александра I. В таком виде дворец простоял несколько десятилетий, а затем вновь был разобран. От целого комплекса остался лишь один деревянный флигель, сохранившийся до наших дней.

Музей Коломенское при Петре Барановском

В 1901 году Государев двор чуть было не распродали на дачные участки. К счастью, этого не произошло. И, наконец, в 1923 году Коломенское получает статус музейного комплекса вместе с оставшимися постройками и парковой территорией. Первым директором музея стал известный реставратор и архитектор Петр Барановский. Музей достался ему в непростые времена, когда советская власть избавлялась от царского наследия и в этом порыве уничтожала исторические архитектурные памятники. Когда Барановский слышал, что в каком-либо районе Москвы собираются что-то снести, он немедленно ехал туда и по возможности перевозил все в Коломенское. В его планы входило создание на территории Коломенского Музея деревянного зодчества. По его инициативе сюда было перевезено несколько построек из дерева, в том числе «медоварня» из села Преображенское, домик Петра I, построенный в Архангельске, башня Сумского острога, башня Николо-Корельского монастыря, башня Братского острога и даже церковь Георгия Победоносца, что стояла на берегу реки Ерги. И поныне запасники музея содержат сохраненные Барановским части знаменитой Сухаревской башни, Измайловских ворот и многое другое. Количество экспонатов по разным данным приближается к 160 000 единицам.

Новый виток в судьбе Коломенского дворца обозначился в 2010 году. Царские палаты Алексея Михайловича восстановили, хоть и не на старом месте. Старую территорию можно найти по оставшемуся там челобитному столбу и солнечным часам. На челобитном столбе вывешивали царские указы и распоряжения, к нему жители также приносили прошения.

Также на территории комплекса было разбито большое количество садов и оранжерей, некоторые садовые деревья сохранились до современности, яблоневая роща — самая известная среди них.

Что посмотреть в усадьбе Коломенское

Из храмовых построек особого внимания заслуживают три известные коломенские церкви. Символом музейно-паркового комплекса, безусловно, является церковь Вознесения Господня, или иначе — шатровая каменная церковь. По внешнему виду она напоминает белоснежную ракету, окруженную галереей. Такой архитектурный стиль называется «восьмерик на четверике». Церковь была построена в честь рождения царя Ивана Грозного. В галерее стоит трон, на котором любил сидеть Иван Васильевич.

Вторая известная храмовая постройка — это храм иконы Казанской Божьей Матери, с пятью синими куполами. Эта церковь известна своей иконой «Державной», почитаемой российскими монархистами. По легенде ее нашли в день отречения от престола царя Николая II.

Храм Усекновения головы Иоанна Предтечи заложил Иван Васильевич, вложив в создание этой церкви свое послание к Всевышнему с просьбой о рождении сына-наследника. Внешнее сходство с храмом Василия Блаженного на Красной площади делает его особенно популярным у туристов.

Белоснежная Водовзводная башня когда-то служила местным жителям верой и правдой. Построена она была в XVII веке и наделена механизмом, позволявшим снабжать Государев двор водой.

Один из сохранившихся царских павильонов — «Чайный домик» — легко узнать по стилю ампир и двум львам, встречающим гостей на ступеньках у входа.

Деревянный домик Петра — имитация голландского деревянного жилища, которое сегодня находится в Нидерландах. Маленькое приземистое строение демонстрирует нам быт простых голландских рыбаков XVII века.

Отдельно расположились экспонаты Музея Деревянного зодчества, задуманного и основанного Петром Барановским. В музее несколько десятков построек, но две башни с остроконечными крышами, соединенные деревянной оградой, наиболее популярны у туристов. Здесь есть даже деревянный колодец, водяная мельница и «Усадьба пасечника».

Для более полного погружения в историю Коломенского лучше заказать экскурсию. К примеру, гид расскажет вам о знаменитом Дьяковом городище — скрываемом в Коломенском древнейшем поселении на московских землях, по времени возникновения относящемся к первому тысячелетию до нашей эры.

Подземные ходы, порталы во времени и другие тайны Коломенского

Тайны Коломенского занимают умы ученых мужей и обывателей едва ли не больше, чем история его архитектурных памятников. Историки подтверждают — здесь много веков назад находились языческие капища, поэтому Коломенское часто упоминается эзотериками как место силы.

По легенде где-то здесь спрятана знаменитая библиотека Ивана Грозного, доставшаяся ему в наследство от бабки Софьи Палеолог. Библиотека представляла собой множество книг оккультного толка, собранных еще византийцами. Часть из них служили Свету и добрым помыслам, а часть — Темным силам. Либерия — а именно так именовалась библиотека — долго приводила царя в замешательство, пока он не принял решение закопать Темную часть в тайниках, подальше от людских глаз. Прикасаться к Либерии раньше, чем через 800 лет — себе дороже! Ведь говорят, что на библиотеку наложено проклятие, и тот, кто ее найдет раньше срока, может потерять зрение.

Монаршим особам, проживавшим в царском селе, приписывают создание многочисленных подземных ходов, соединяющих подвалы храмов между собой и даже проделанных под рекой с выходом на другой берег. Алексей Михайлович, помнивший Смутное время и расправы над знатными особами, в целях собственной безопасности велел сделать подземный коридор, соединяющий храмы Казанской божьей Матери и Церковь Вознесения. Есть версия, что подземелье имеет и другой выход — в Николо-Перервинской обители, в районе Печатников. Археологи еще в начале XX века находили люки и двери в Казанском храме, за которыми, по их мнению, должны были быть подземные туннели. Однако исследовательские работы прекращались в самом начале, поскольку возникала опасность обрушения всего здания.

Известный историк и археолог Игнатий Стеллецкий посвятил раскопкам в Коломенском немало времени. Основной его целью была Либерия, однако в ходе работ археологов было открыто и немало других интересных находок. Накануне Великой Отечественной войны Стеллецкий открыл в окрестностях Предтечинской церкви небольшую возвышенность, которая оказалась искусственной. А на глубине 7 метров перед взорами археологов предстала известковая кладка. Исследователь предположил, что под храмом должно быть хранилище немалых размеров, но военные события прервали раскопки, а вскоре и сам Стеллецкий умер.

Еще один подземный спуск — вернее, даже ступени — были найдены строителями в Дьяковском храме в 1980 году. Сами ступени были сделаны из белого камня и коридор, к которому они вели, также был облицован белым камнем. Исследование было прервано из-за недостатка средств. Поклонники московских подземелий до сих пор уверены, что от Коломенского до Кремля построена подземная дорога, о чем якобы свидетельствуют данные биолокации.

Особняком в сотворении мистики вокруг коломенского стоит Волосов овраг. По одной из трактовок, «Волосов» — это видоизменное название «Велесов», произошедшее от имени языческого бога Велеса. Как известно, Велес покровительствовал подземному миру, оккультным знаниям, а также богатству. В овраге есть настоящий портал времени, позволяющий попадать в другие эпохи. Несколько случаев пропажи людей были даже описаны «Московскими Ведомостями» в 1832 году. Все участники происшедшего упоминают сильный туман и внезапно открывшийся коридор. Рискнувшие пройти по этому коридору пропадали на несколько десятков лет, а некоторые и вовсе не вернулись. О пропажах людей из сел Коломенское, Дьяково и Новинки существуют реальные полицейские протоколы за период 1825–1917 годов.

Но на этом чудеса Волосова оврага не заканчиваются. Два известных чудодейственных камня уютно расположились недалеко от ручья. Один из них называется «Девий камень», а другой — «Гусь-камень» (или «Конь-камень»). Вес каждого из них превышает пять тонн. Согласно одной из легенд, именно здесь произошла битва Георгия Победоносца со злым Змием. Эта памятная битва описана в житии святого Георгия Победоносца. Пронзив Змия копьем, Георгий разрубил чудище пополам, и две этих части окаменели и превратились в два массивных валуна. Их еще называют «Камнями желаний»: «Девий» исполняет женские просьбы и по преданиям помогает женщинам познать радость материнства, а «Гусь» — мужские. Внешне камни и правда очень необычны, исследователи предполагают, что они имеют внеземное происхождение. А ученые из Института общей физики провели в 90-х годах XX века замеры электромагнитных полей и выяснили, что вблизи валунов излучение превышает норму в 27 раз, а в самом овраге — в 12. Стоит ли удивляться, что периодически здесь выходят из строя различные приборы, включая мобильные телефоны. Сегодня камни являются популярным местом паломничества туристов, веточки вокруг валунов сплошь обвязаны ленточками с желаниями.

Что интересного происходит в парке Коломенское

Культурные программы парка Коломенское обширны и разнообразны, особенно в теплое время года. Сюда очень любят приезжать реконструкторы из разных стран мира. Они воссоздают как легендарные битвы, так и обычный крестьянский быт бывших жителей Коломенского. Здесь также часто проводят фестивали музыки и света, праздники, посвященные языческим традициям.

Отдельно стоит упомянуть знаменитую Коломенскую ярмарку меда, где потомственные пчеловоды представляют уникальные сорта этого вкусного и полезного продукта и делятся секретами его производства. На ярмарке можно отведать мед от пасечников Кавказа, Алтая, Казахстана, Киргизии и т. д. Весь товар проходит обязательную сертификацию и отличается натуральностью и неповторимыми вкусовыми качествами.