Два человека погибли в лобовом ДТП в Пензенской области

Пенза, 3 марта. Лобовое столкновение легкового автомобиля и минивэна в Пензенской области привело к смерти двух и тяжелым травмам одного человека. ДТП произошло поздним вечером 2 марта на 451-м километре дороги Р158 Нижний Новгород — Саратов.

Как сообщили ФАН в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, участниками аварии стали автомобили Mazda и Toyota Alphard. 22-летний водитель и 28-летний пассажир легковушки скончались на месте. 25-летний водитель минивэна получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение.

«Причины ДТП будут установлены в ходе проверки», — уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda мог совершать небезопасный обгон седельного тягача, сопряженный с выездом на встречную полосу, по которой двигался навстречу минивэн Toyota.

Ранее ФАН сообщал, что житель города Заречного Пензенской области не услышал сигналы поезда и был сбит при переходе железнодорожных путей.