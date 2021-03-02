Следователи задержали виновного во взрыве газового баллона в Пензе

Пенза, 2 марта. В ходе расследования уголовного дела пензенские следователи задержали мужчину, чья халатность привела к травмированию шестерых человек, включая двухлетнюю девочку.

Им оказался 46-летний местный житель, который занимался курированием деятельности пекарни, уничтоженной взрывом газового баллона. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба СУ СКР России по Пензенской области.

«28 февраля в результате допущенных им нарушений требований охраны труда в пекарне при производстве работ по выпеканию хлеба с использованием печи, к которой был подключен газовый баллон, произошел взрыв бытового газа и последующее возгорание, в результате которого пострадало шесть человек, в том числе 2-летняя девочка. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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