Суд не удовлетворил жалобу осужденного депутата Пензенской городской думы

Пенза, 2 марта. Апелляционная жалоба депутата Пензенской городской думы Александра Рогожкина на решение суда не была удовлетворена. Народный избранник, задержанный за повторное участие в несанкционированной акции, останется под арестом до 17 марта. Информацией о рассмотрении жалобы поделилась пресс-служба областного суда.

Пресс-секретарь пензенского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи России Роман Галенкин сообщил корреспонденту ФАН, что сторона защиты не была извещена о проведении судебного заседания.

«Александр обжаловал решение Ленинского районного суда, который признал его виновным в нарушении статьи 20.2 КоАП и приговорил к двадцати суткам административного ареста. Сразу после оглашения приговора нами была подана апелляция в Пензенский областной суд, которая была отклонена сегодня. Стоит отметить, что защитника о рассмотрении жалобы не известили. В картотеке на сайте суда информация появилась уже после заседания», — поделился Роман Галенкин.

Напомним, что Александр Рогожкин был задержан сотрудниками правоохранительных органов 25 февраля. Его обвинили в повторном участии в несанкционированной акции, которая была организована местными представителями фракции КПРФ 23 февраля. В декабре прошлого года депутата уже судили по статье 20.2 КоАП. Тогда он совершил одиночный пикет против подорожания стоимости проезда в общественном транспорте города.