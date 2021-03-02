Дава погасил крупный долг после нескольких лет судебных тяжб 

Новосибирск, 2 марта. Блогер Дава Манукян рассчитался с крупными долгами, которые он задолжал новосибирским риелторам.

После разрыва с Ольгой Бузовой Дава начинает жизнь с чистого листа: теперь блогер рассчитался с долгами, которые преследовали его несколько лет, и исчез из базы судебных приставов.

Как сообщает «КП — Новосибирск», в 2015 году Дава заключил договоры с двумя риелторами, получив более миллиона рублей за квартиру площадью 76 кв. метров в строящемся доме. По данным издания, свою квартиру новые владельцы получить не смогли, поскольку Манукян перепродал недвижимость другому человеку. Риелторы, пытаясь вернуть потраченные деньги, обратились в суд.

После нескольких лет разбирательств, суд встал на сторону риелторов, а Манукяном занялись судебные приставы. Как выяснилось, совсем недавно блогер все же погасил долги.

«Давид Манукян предоставил документы, что вся задолженность погашена», — сообщил изданию Андрей Семенов, представитель пресс-службы новосибирского управления ФССП России.

Евгений Вагнер, один из риелторов, которому Манукян был должен деньги, заявил, что сейчас они проверяют, «вся ли сумма, предписанная судом, поступила» на счет.

В конце января певица и экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова сразу после празднования своего дня рождения объявила о расставании с Давой. При этом в адрес бывшего возлюбленного посыпались обвинения в неверности и даже насилии. Агент Манукяна в ответ намекнула журналистам, что вся эта заваруха является делом рук пиар-службы певицы.