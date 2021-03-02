Instagram выпустил новую функцию «комнаты» для групповых прямых эфиров

Москва, 2 марта. Новая функция «живые комнаты» в Instagram будет удваивать количество участников видеоэфира. Теперь в трансляции могут участвовать четыре человека, а не два.

Представители социальной сети надеются, что обновление в виде «комнат» откроет новые возможности для творчества пользователей. Теперь можно будет экспериментировать с новыми форматами: проводить групповые интервью, ток–шоу, конкурсы и джим–сессии, поскольку число необходимых участников для этого увеличится.

«Комнаты» позволят открыть новые способы заработка для авторов. С этого момента зрители могут покупать бейджи для денежной поддержки ведущих, участвовать в сборах средств в режиме прямого эфира и различных покупках. В ближайшие месяцы появятся новые инструменты для управления эфиром и звуковыми функциями.

Недавно Instagram вошел в список злостных нарушителей закона РФ среди соцсетей. На одну противоправную публикацию в этой социальной сети приходится 22 564 пользователя.