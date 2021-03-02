ФБР не стало отвечать на предложение компании «Конкорд» о выплате ей вознаграждения

Москва, 2 марта. В ФБР США отказались комментировать предложение пресс-службы компании «Конкорд» выплатить ей вознаграждение за информацию о местонахождении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

«У ФБР комментариев нет», — заявил представитель Бюро РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что ФБР объявило в розыск 13 россиян, которые якобы могут быть причастны к «сговору» против США. В списках значится фамилия Евгения Пригожина. Бюро объявило награду за сведения о местонахождении бизнесмена до 250 тыс. долларов.

В ответ пресс-служба компании «Конкорд» назвала точный адрес, по которому можно найти Пригожина, и иронично потребовала выплатить ей озвученное вознаграждение.

Пресс-служба компании «Конкорд» также напомнила, что опубликованное объявление ФБР о розыске бизнесмена относится к обвинению трехлетней давности. Тогда федеральная судья Дабни Фридрих окончательно прекратила производство по делу против ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», поводом для которого послужили обвинения во «вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.