Власти Крыма ответили на условие Киева для подачи воды на полуостров

Симферополь, 2 марта. Крым никогда не вернется в состав Украины и получит стабильное водоснабжение при помощи федерального центра. Так заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк.

Таким образом Черняк ответил на заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Последний заявил, что Киев не должен обеспечивать водой полуостров, пока тот не вернется в состав Украины.

«С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением», — отметил крымский парламентарий в беседе с РИА Новости.

Черняк обратил внимание, что руководство Украины повторяет одни и те же слова по Крыму «как мантру». Жители Крыма осознанно проголосовали за воссоединение с Россией и не планируют делать шаг назад, заключил парламентарий.

Глава запрещенного в РФ «Меджлиса крымскотатарского народа»1 Рефат Чубаров заявил, что проблема с водой в Крыму воспринимается крымскими татарами как фактор, якобы сдерживающий россиян от заселения полуострова. Его слова прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла.

1 Организация запрещена на территории РФ.