Супруга Медведчука уподобила Зеленского «голому королю»

Киев, 2 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подобно «голому королю» из известной сказки Ханса Кристиана Андерсена испугался правды, которую распространяли оппозиционные телеканалы.

Таким образом телеведущая и по совместительству супруга главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Оксана Марченко отреагировала на закрытие в стране каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также нового под названием «Первый независимый». Последний был создан при участии заблокированных СМИ, его вещание было приостановлено спустя час после выхода в эфир.

«Вы – те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый. Он все это время прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет», — заявила Марченко.

Муж телеведущей — депутат Верховной рады Виктор Медведчук — на фоне введенных Зеленским санкций против телеканалов призвал журналистов бороться за свободу слова на Украине. По его словам, у Киева нет законных оснований для лишения «112 Украина», NewsOne и ZIK лицензий.