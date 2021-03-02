Футбольный тренер Хосеп Гвардиола назвал лучшую команду в Европе

Манчестер, 2 марта. Мюнхенская «Бавария» является лучшей футбольной командой в Европе, считает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Бавария», по словам наставника, выиграла все, что только можно. Поэтому ее вполне заслуженно можно назвать лучшей командой. Гвардиола также назвал лучшую команду английского чемпионата. Речь идет о «Ливерпуле», игроки которого являются действующими чемпионами АПЛ.

«В Англии действующим чемпионом является «Ливерпуль», поэтому он лучший», — подчеркнул тренер.

«Манчестер Сити» в настоящее время лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» отстает от него на 12 очков.

Дерби между двумя командами из Манчестера состоялось в декабре прошлого года. Матч закончился нулевой ничьей.