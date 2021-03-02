Критик назвал виновника в скандале с обложкой альбома Земфиры

Москва, 2 марта. Земфиру Рамазанову уличили в «плагиате» обложки нового альбома «Бордерлайн». Комментируя разгоревшийся скандал, музыкальный критик Алексей Остудин отметил, что грузинский дизайнер Демна Гвасалия, отвечавший за разработку обложки пластинки российской певицы, уже был уличен в «заимствовании» чужих идей.

Скандал разгорелся после того, как американский артист российского происхождения Лео Луганский опубликовал соответствующий пост в Twitter. Он указал на схожесть обложек его сингла Brdrline и оформление нового альбома Земфиры. Похожи оказались не только дизайн, но и названия пластинок.

Остудин в разговоре с «МК» подчеркнул, что речь идет действительно о визуальном плагиате, и это, по его мнению, «не может быть недоразумением».

«Те люди, которые делали эту работу — в частности господин Демна Гвасалия, который является креативным директором марки Balenciaga, показали свой уровень идей. Его уровень можно лицезреть и в том, что он делает для некогда великого дома моды. Собственно, вот: для него нормально заимствовать чужие идеи», — заявил критик.

Он подчеркнул, что в случае альбомов Земфиры и Луганского «слишком много совпадений, чтобы это было случайностью».

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с ФАН отметил, что пока не очевидно, какое развитие получит претензия неизвестного исполнителя к Земфире. Чтобы определить заимствование, необходимо будет назначить соответствующую экспертизу: была ли переработка уже созданного произведения, или это что-то новое. Адвокат подчеркнул, что любой вопрос, связанный с нарушением авторских прав, требует глубокого анализа.

Земфира выпустила новый альбом 26 февраля, спустя восемь лет после последней пластинки. В проект вошли 12 треков, которые на первый взгляд все соответствуют названию пластики: бордерлайн означает в психиатрии пограничное расстройство личности.

Новая работа певицы поделила критиков и фанатов на два лагеря: восхищенные отзывы размывались удивлением и негодованием. Самым частым упреком в адрес Земфиры стали обвинения в чрезмерной депрессивности альбома. Для некоторых слушателей стало невозможно слушать 12 композиций подряд, пропитанных переживаниями артистки.