Псаки назвала условие для предоставления вакцин от COVID-19 другим странам

Вашингтон, 2 марта. Власти США сосредоточены на обеспечении доступности вакцин от коронавируса для каждого американца. Выполнив данное условие, государство сможет предоставить препарат другим странам.

Заявила об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос журналиста о возможности поставок вакцин в Мексику при соответствующем запросе. Она обратила внимание на подписанный еще бывшим президентом Дональдом Трампом указ, который запрещает распределение доз по другим странам раньше США.

«Наша цель — обеспечение вакцинации всех граждан. Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги», — отметила Псаки.

Очередной жертвой COVID-19 стала шестилетняя американка. Несовершеннолетняя пациентка умерла из-за халатности врача, который не смог диагностировать инфекцию и не оказал необходимую помощь.