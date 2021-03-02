Аналитик Мин-Чи Куо рассказал о новой линейке iPhone 13

Москва, 2 марта. Компания Apple выпустит четыре новых iPhone во второй половине текущего года. О возможных характеристиках гаджетов рассказал аналитик TF Securities Мин-Чи Куо.

Мин-Чи Куо известен своими точными прогнозами относительно продуктов от Apple. Он считает, что внешне iPhone 13 почти не будет отличаться от своих предшественников. Габариты новых гаджетов останутся такими же, однако они могут стать тяжелее предыдущих моделей.

Линейка iPhone 13 может получить уменьшенную «челку», расположенную в верхней части дисплея. Разработчики оснастят новые смартфоны усовершенствованными модемами 5G, более мощными камерами и аккумуляторами. Что касается выхода складных iPhone, то они появятся не раньше 2023 года, считает аналитик.

Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал выпустить принципиально новые iPhone. Об этом он заявил во время ежегодной встречи разработчиков компании с акционерами.