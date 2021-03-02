Путин поздравил лыжника Большунова с триумфом на ЧМ в Оберстдорфе

Москва, 1 марта. Российский президент Владимир Путин пожелал лыжнику Александру Большунову новых успехов и поздравил его с победой на ЧМ в немецком Оберстдорфе.

Большунов завоевал золото в скиатлоне. Во время гонки его преследовали пять норвежцев, но россиянин никому не уступил первое место.

«Вы выдержали жесточайшую спортивную конкуренцию и вновь убедительно доказали, что достойны быть первым на самых важных, престижных стартах», — сказано в поздравительном сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Чемпионом мира Большунов стал впервые. На спортивных состязаниях подобного уровня российский лыжник ранее завоевывал только серебряные и бронзовые медали.