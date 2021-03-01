Гудков рассказал о голоде в студенческой молодости

Москва, 1 марта. Шоумен Александр Гудков остался в Португалии со 100 долларами в эфире программы «Орел и решка». Скромное путешествие заставило телеведущего вспомнить о голодных студенческих годах.

Новый сезон популярного шоу, стартовавший 15 февраля на канале «Пятница!», стал юбилейным. Популярной программе в этом году исполняется десять лет. Новыми ведущими стали Александр Гудков и певец Иван Дорн. Однако вскоре стало известно, что в шоу появятся и другие звезды. К составу ведущих присоединились Екатерина Варнава и Евгений Бороденко, дуэт Artik & Asti, Илья Прусикин и Софья Таюрская из группы Little Big, Анна Седокова и Коля Серга, а также многие другие.

В первый день весны «Орел и решка» вышел с Дорном и Гудковым, которые отправились за впечатлениями в португальский город Фатима. Последнему пришлось выживать два дня со 100 долларами в кармане, а золотая карта досталась музыканту. При этом половину своих денег шоумен отдал в первый день за хостел.

В ходе выпуска Гудков прикупил сушеной рыбы, очень популярной в Португалии.

«Нужно было ехать в Португалию, чтобы воблы поесть! <…> Я когда был студентом, мы такую на парах ели, чтобы есть не хотелось. И еще сухарики с семгой. Воняло от нас знатно!» — предался воспоминаниям Гудков.

Ранее ФАН сообщал, что актриса и телеведущая Екатерина Варнава во время участия в тревел-шоу «Орел и решка» жила в особняке в Мексике, который ранее принадлежал колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Аренда за сутки обошлась в 1300 с небольшим долларов. В эфире артистка рассказала, что, по слухам, этот особняк был личным бункером Эскобара «с пуленепробиваемыми стенами и темным прошлым». По курорту телеведущая передвигалась исключительно на лимузине, но кроме того заказала еще и частный борт, чтобы увидеть поселения майя с высоты птичьего полета.