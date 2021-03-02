Подозреваемых в избиении трубача «Машины времени» заключили под стражу

Москва, 1 марта. Суд арестовал обвиняемых в нападении и причинении телесных повреждений трубачу известной музыкальной группы «Машина времени» Александру Дитковскому.

Соответствующую меру пресечения избрал Хамовнический районный суд. В избиении артиста подозревают троих молодых людей. Сейчас они находятся под стражей и ожидают результатов расследования. По факту инцидента правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и побоях.

Ранее двое из обвиняемых рассказали свои версии произошедшего 25 февраля на Комсомольском проспекте в Москве. Оба молодых человека уверяют, что вина полностью лежит на Дитковском: якобы он им грубо ответил, чем и заслужил увечья. Однако в показаниях подозреваемых есть существенные различия.