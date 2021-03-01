Кристиан Бэйл сыграет главную роль в триллере про Эдгара Аллана По

Вашингтон, 1 марта. Актер Кристиан Бэйл исполнит роль главного героя в новом фильме режиссера Скотта Купера про культового писателя Эдгара Аллана По.

Картина станет экранизацией романа Луиса Байарда «Всевидящее око». Сюжет повествует об опытном сыщике Августусе Лэндоре. Действие сериала разворачивается в 1830 году в Военной академии Вест-Пойнта, где происходит несколько загадочных убийств молодых кадетов. Лэндору предстоит выяснить, кто совершил расправу над юношами. На помощь детективу придет одаренный кадет, который в будущем станет знаменитым писателем готических рассказов Эдгаром Аланом По.

Начало съемочного процесса запланировано на осень нынешнего года. Дата релиза картины пока неизвестна.

Помимо работы в экранизации Байарда, Бэйл получил роль злодея в новом фильме Marvel «Тор: Любовь и гром». Актер, известный многим по роли Бэтмена, в будущей картине исполнит роль Убийцы богов.