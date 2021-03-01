Бунт на заводе «Электротяжмаш»: сотни харьковчан требуют выплаты зарплат

Харьков, 1 марта. Рабочие предприятия «Электротяжмаш» в Харькове перекрыли проезжую часть. Они требовали погасить задолженность по зарплате.

Около ста человек перекрыли Московский проспект недалеко от супермаркета «Класс». По словам источника с места событий, завод задолжал своим работникам заработную плату за трехмесячный период.

Протестующие ходили по пешеходному переходу, не давая проезда автомобилям и общественному транспорту. В конце митинга работники предприятия отправились на свою смену, заявив, что если долги не будут погашены до 2 марта, то они повторят свою акцию на следующий день.

Пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник сообщила о 200 участниках мероприятия. Порядок на месте обеспечивали 40 сотрудников правоохранительных органов.

Проблемы с выдачей заработной платы на заводе «Электротяжмаш» появились летом 2020 года. Тогда работники не раз организовывали протестные акции на территории предприятия. Руководство утверждало, что за данную проблему ответственность несут Фонд государственного имущества Украины и Администрация президента.

Недавно Институт демографии социальных исследований при Национальной академии наук Украины (ИДСИ) выяснил, что каждый второй украинец сегодня находится за чертой бедности. В отчете ведомства сказано, что у 50% населения страны нет возможности оплачивать коммунальные услуги и покупать себе качественную одежду и еду.