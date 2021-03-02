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Ближний Восток

Взрывы на базе США и ликвидация боевиков — что произошло в Ираке 1 марта

Взрывы на базе США и ликвидация боевиков — что произошло в Ираке 1 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 1 марта: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил об успешной спецоперации армейской авиации. Уничтожены пещеры подполья «Исламского государства».

Одновременно с этим пограничная служба 5-го округа провела рейд в пустыне Эль-Каим. Найден схрон боевиков ИГ, в котором находились 59 ракет. Арсенал уничтожен.

Стали известны причины взрывов на базе США

Аппарат национальной безопасности Ирака опроверг информацию о нападении на американскую базу в районе Хит в провинции Анбар.

Силы Международной коалиции провели учения на авиабазе Айн эль-Асад с использованием боевых снарядов. Они стали источником взрывов, которые и были приняты за обстрел базы.

Северный Ирак

Иракский Курдистан

Объединенное оперативное командование Ирака заявило об отражении атаки ИГ на границе Курдистана с провинцией Дияла.

Бойцы курдского спецназа ночью заметили движение группы боевиков в районе моста Алтун на стороне провинции Дияла. Террористы двигались по дороге Верди — Киркук и вошли в село Шаншин. Боевики забрали еду у местных жителей и двинулись в сторону опорного пункта 3-й бригады Пешмерга. Завязалась перестрелка. Погибших и раненых нет.

Провинция Найнава

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили о начале операции по поиску боевиков ИГ на юго-западе Найнавы.

Спецназ начал зачистку территории района от границы Ирака и Сирии до острова Аль-Хадр. В рейдах задействованы подразделения 21-й, 43-й, 60-й и 66-й бригад, а также 40-го полка «Хашд Шааби».

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Объединенное оперативное командование заявило о контроперации в районе Баакубы против боевиков ИГ.

Террористы обстреляли из минометов деревню Халиль аль-Хаснави в районе Бухриз. Объединенное оперативное командование начало рейд. Задействованы 5-я и 9-я дивизии ВС Ирака при поддержке подразделений Отрядов народного ополчения «Хашд Шааби».

Провинция Салах эд-Дин

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака сообщило об успешной операции в округе Дуджайл в провинции Салах эд-Дин.

Разведчики задержали боевика ИГ в районе Аль-Абир. В операции задействовали бойцов 2-го полка бригады специального назначения ВС Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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