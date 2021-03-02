Взрывы на базе США и ликвидация боевиков — что произошло в Ираке 1 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 1 марта: рассказывает, что произошло в Республике Ирак и какие новости с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил об успешной спецоперации армейской авиации. Уничтожены пещеры подполья «Исламского государства».

نفذ أبطال طيران الجيش واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات #الانبار، تمكنوا خلاله الابطال من العثور على مضافة لعصابات #داعش الارهابية حيث تم تدميرها بالكامل. pic.twitter.com/CaLL9Hd6Wd — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 1, 2021

Одновременно с этим пограничная служба 5-го округа провела рейд в пустыне Эль-Каим. Найден схрон боевиков ИГ, в котором находились 59 ракет. Арсенал уничтожен.

Стали известны причины взрывов на базе США

Аппарат национальной безопасности Ирака опроверг информацию о нападении на американскую базу в районе Хит в провинции Анбар.

Силы Международной коалиции провели учения на авиабазе Айн эль-Асад с использованием боевых снарядов. Они стали источником взрывов, которые и были приняты за обстрел базы.

القوات الأميركية تجري تدريبات بالذخيرة الحية داخل قاعدة عين الأسد في محافظة #الأنبار#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/zmWHeYFfDI — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) March 1, 2021

Северный Ирак

Иракский Курдистан

Объединенное оперативное командование Ирака заявило об отражении атаки ИГ на границе Курдистана с провинцией Дияла.

Бойцы курдского спецназа ночью заметили движение группы боевиков в районе моста Алтун на стороне провинции Дияла. Террористы двигались по дороге Верди — Киркук и вошли в село Шаншин. Боевики забрали еду у местных жителей и двинулись в сторону опорного пункта 3-й бригады Пешмерга. Завязалась перестрелка. Погибших и раненых нет.

العراق: واصلت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي العملية الأمنية المشتركة لملاحقة فلول "داعش" شمال شرق ديالى، وتجري العملية وفق الخطة المرسومة وعلى محورين، محور ديالى الشرقي ومحور نهر ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء إلى الحدود الفاصلة مع قوات البيشمركة. — إذاعة النور (@alnourradio) March 1, 2021

Провинция Найнава

Отряды народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили о начале операции по поиску боевиков ИГ на юго-западе Найнавы.

Спецназ начал зачистку территории района от границы Ирака и Сирии до острова Аль-Хадр. В рейдах задействованы подразделения 21-й, 43-й, 60-й и 66-й бригад, а также 40-го полка «Хашд Шааби».

جحافل ابطال #لواء_انصار_المرجعية مع ابطال الجيش العراقي انطلقت صباح اليوم في اكبر عملية امنية مشتركة تستمر لعدة ايام تقوم بتطهير اراضي الجزيرة من الحدود العراقية السورية نزولا الى جزيرة الحضر جنوب غرب نينوى .



دعواتكم للابطال بالنصر . pic.twitter.com/ouOiO4Lvub — صموئيل שְׁמוּאֶל (@Banjamiin) March 1, 2021

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Объединенное оперативное командование заявило о контроперации в районе Баакубы против боевиков ИГ.

Террористы обстреляли из минометов деревню Халиль аль-Хаснави в районе Бухриз. Объединенное оперативное командование начало рейд. Задействованы 5-я и 9-я дивизии ВС Ирака при поддержке подразделений Отрядов народного ополчения «Хашд Шааби».

قتل عناصر من داعش في اليوم الاول

لعمليات عسكريةفي ديالى

قال المتحدث العمليات العراقيةلمشتركةاللواء تحسين قولةإن العمليةالتي انطلقت في مناطق وقرى ذات كثافةزراعيةعاليةفي شمال شرقي ديالى موضحاأنها تمت بمشاركةالفرقتين الخامسةوالتاسعة بالجيش العراقي،والحشد الشعبي#المهندس_معلم_الحشد pic.twitter.com/ofOHSd96Vy — ابن ذي قار 2 (@F_oo_F88) March 1, 2021

Провинция Салах эд-Дин

Управление военной разведки Министерства обороны Ирака сообщило об успешной операции в округе Дуджайл в провинции Салах эд-Дин.

Разведчики задержали боевика ИГ в районе Аль-Абир. В операции задействовали бойцов 2-го полка бригады специального назначения ВС Ирака.

إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في صلاح الدين

انقر: https://t.co/mqUdpkQ6bc%... pic.twitter.com/OOheYokj4q — Rojnews بالعربية (@arabirojnews) March 1, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.