Испанский педиатр рассказал о вреде ромашкового чая

Барселона, 1 марта. Чай из ромашки считается полезным для организма, но в некоторых ситуациях он может навредить здоровью. Так заявил испанский врач-педиатр Марсело Андраде из клиники Сан-Хуан-де-Деу.

Причина заключается в реакции человеческого организма на активные компоненты, входящих в состав ромашки. Особенно опасным ромашковый чай может быть для маленьких детей. Из-за возраста их органы еще не успевают развиться в необходимой мере, что делает невозможным метаболизм активных веществ растений.

Давать чай из ромашки маленьким детям можно только по назначению врача. В противном случае родители могут серьезно навредить здоровью малыша и усугубить его состояние. В редких случаях настои на основе ромашки могут привести к сбою в работе почек, изжоге и кровотечениям. Иногда у детей начинается рвота, обезвоживание организма и помутнение сознания.

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