От филолога до звезды: как Муцениеце преодолела тернистый путь к славе

В первый день весны Агата Муцениеце отметила свой 32-й день рождения. ФАН вспоминает, как филолог из Риги стала одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса.

Муцениеце родилась в 1989 году в Риге. Семья, в которой Агата стала третьим ребенком, жила небогато. Мать работала поваром, а отец — барменом. Глава семьи скончался, когда Агате было всего три года. Вместе с наследством он оставил им кредиты и долги. Бабушка Агаты судилась со своей невесткой, пытаясь отобрать квартиру и автомобиль, но проиграла дело.

В погоне за успешной карьерой

О звездной жизни Агата мечтала с детства. В школе она начала заниматься в театральной студии, а в 16 получила первое предложение о работе моделью. Год девушка провела в Милане, подписав контракт с итальянским агентством. Вернувшись домой, Муцениеце решила заняться образованием и поступила в Латвийский госуниверситет на направление «Китайская филология».

Сдав все экзамены на последнем курсе, Агата решила рискнуть и поступить во ВГИК в Москве. Напористый характер и уверенность в себе дали свои результаты: она прошла конкурс с первого раза. Как и большинство студентов будущая звезда жила в общаге и обивала пороги студий, в поисках работы. В 2011 году удача ей улыбнулась — на экраны вышел сериал «Закрытая школа» с ее участием.

Брак и развод

Сериал стал знаковым не только для карьеры Муцениеце, но и ее личной жизни. Во время съемок она познакомилась с Павлом Прилучным, исполнившим в картине главную роль. Роман был бурным, и вскоре пара решила официально узаконить свои отношения. В июле 2011 года пара сыграла свадьбу в тайне от широкой публики и журналистов. Актриса официально взяла себе фамилию мужа, а ее девичья фамилия Муцениеце стала творческим псевдонимом. В 2013 году на свет появился сын Тимофей, а в 2016 году — дочка Мия.

Семейный союз Павла Прилучного и Агаты Муцениеце просуществовал десять лет. Развод актеров сопровождался скандалами и взаимными обвинениями. Агата рассказала журналистам, что Павел, будучи сам ревнивцем, достаточно часто ей изменял, злоупотреблял спиртным и терял над собой контроль. В соцсетях артистка рассказывала, что развод сопровождался пьяными разборками со стороны Прилучного, рукоприкладством, угрозами выгнать Агату из их общего дома, отбиранием телефона и тому подобными историями.

В итоге Агата забрала детей и съехала от экс-супруга. В феврале 2020 года супруги развелись. Сейчас их отношения стали более ровными ради общих детей.

Бывший супруг актрисы нашел утешение в объятиях своей коллеги Мирославы Карпович. Как отмечал ранее ФАН, у Муцениеце с Карпович довольно много общего. Обе родились 1 марта: Агата — в 1989 году, Мирослава — в 1986-м. Обе приехали покорять Москву из бывших советских республик: Агата из Латвии, Мирослава — с Украины.

Сейчас Муцениеце полностью сосредоточилась на детях и карьере. На YouTube она запустила собственное шоу «Честный развод». Гостьи рассказывают свои истории, делятся личными переживаниями и своим примером показывают, что существует жизнь и после развода. Шоу оказалось столь успешным, что теперь «переехало» на новый телеканал «Суббота».

По признанию зрителей, которые пишут письма Агате, шоу, до этого выходившее на YouTube, помогло им закончить травмирующие отношения, пережить разрыв и понять, что после развода жизнь совсем даже не заканчивается.