Бундестаг: санкции США против Nord Stream 2 угрожают суверенитету ЕС

Берлин, 1 марта. Многочисленные санкции американских властей в отношении «Северного потока — 2» расцениваются Германией как вмешательство в европейский суверенитет, заявили в Правительстве ФРГ.

Более 100 европейских организаций задействованы в реализации проекта, который не нарушает действующее законодательство Евросоюза. Кроме того, газопровод может решить проблемы с потребностью в ресурсе Западной и Восточной Европе. Позиция Берлина относительно строительства «Северного потока — 2» не изменилась — правительство продолжит поддерживать инициативу.

«Существует единодушие в том, что касается неприятия противоречащего международному праву вмешательства со стороны третьих стран», — добавили в кабмине касательно действий Вашингтона против проекта.

В случае остановки строительства Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба. Страна не в силах пережить единовременный отказ от угля, атомной энергии и газа. На это внимание обратила министр по вопросам окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.