Мясников дал оптимистический прогноз развитию коронавируса

Москва, 1 марта. Количество умерших от коронавируса людей является естественной убылью населения. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Около 70 миллионов человек скончались за время пандемии, примерно столько же жителей планеты умирают каждый год, отметил доктор Мясников в интервью «Смотрим». Смертность населения от COVID-19 со времен первой волны снизилась с 46% до 25%.

«То есть она в два раза упала при тех же лекарствах и тех же подходах. То есть вирус, очевидно, выдыхается, и мы понимаем, что да, он останется, будет как грипп, как другие коронавирусы», — заявил Мясников.

Недавно врач обнаружил связь между смертностью и скоростью распространения COVID-19. Чем быстрее распространяется инфекция, тем она менее опасна для человека.