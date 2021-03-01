Установлена причина смерти экс-участницы Little Big

Санкт-Петербург, 1 марта. Причиной смерти экс-участницы петербургской группы Little Big Анны Кастельянос стала кардиомиопатия, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Причина ее смерти установлена, это кардиомиопатия», — заявил ТАСС источник.

Кардиомиопатия — заболевания сердечной мышцы, приводящие к развитию нарушений ритма сердца или хронической сердечной недостаточности.

Анна Кастельянос была у истоков создания группы Little Big. Вместе с коллективом она выступала c 2013 по 2016 год. Как сообщал ФАН, 39-летнюю певицу нашли мертвой в ее квартире в Петербурге на Рыбацком проспекте. Певица с рождения страдала ахондроплазией. В последнее время она фактически не могла двигаться из-за болей в позвоночнике, ей помогали волонтеры. Одна из волонтерок и нашла Анну мертвой.

По факту смерти Кастельянос доследственную проверку проводит региональное управление Следственного комитета РФ. Городская прокуратура поставила на контроль ход проверки.

В беседе с ФАН шоумен Станислав Барецкий сообщил, что готов безвозмездно помочь найти бесплатное место на одном из кладбищ Петербурга для захоронения бывшей участницы Little Big.

Солист Little Big Илья Прусикин в Instagram подчеркнул, что его коллега всегда была полна энергии и силы.