Кардиолог Демидова предупредила об опасности дефицита витамина D

Москва, 1 марта. Нехватка витамина D в организме приводит к снижению внимания и постоянной усталости. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог Алла Демидова.

Многие россияне испытывают дефицит витамина D, что особенно актуально в зимнее время года. Недостаток этого витамина сопровождается упадком сил, плохим настроением, а также болями в мышцах и суставах. Еще одним неприятным последствием дефицита витамина D является бессонница, пояснила Демидова в эфире «Радио-1».

«Им либо жарко, либо неудобно. У многих больных — мокрый затылок. Такая ситуация аналогична рахитичным проявлениям у детей», — рассказала кардиолог.

Ученые из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний нашли простое средство для развития памяти. Исследование показало, что положительное влияние на мозг оказывает кверцетин или 2-гидроксибензойная кислота, содержащиеся в яблоках.