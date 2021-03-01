Цена на нефть Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель

Москва, 1 марта. Нефть марки Brent упала в цене впервые с 22 февраля 2021 года. Стоимость черного золота составляет менее 64 долларов за баррель.

Согласно последним данным, цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 1,2%. Стоимость ресурса составила 63,65 доллара за баррель.

Еще на прошлой неделе цена на нефть этого сорта била рекорды. В один из дней стоимость превысила 67 долларов за баррель. Эксперты, комментируя ситуацию на нефтяном рынке, отметили два фактора, которые оказывают влияние на происходящее. Речь идет о риске недостаточного восстановления спроса из-за пандемии и сокращении капиталовложений в разведку и разработку новых нефтяных проектов.