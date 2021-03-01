Экс-ведущий «Дома-2» назвал причину конфликта Цивина и Дрожжиной с семьей Баталова

Москва, 1 марта. Михаил Цивин и Наталья Дрожжина хотели прославиться за счет семьи Алексея Баталова, заявил экс-ведущий «Дома-2» Антон Беккужев.

Скандал разразился после обвинений со стороны вдовы Баталова Гитаны Леонтенко в адрес Цивина и Дрожжиной. Следственный комитет РФ позднее возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Леонтенко утверждает, что пара оставила их с дочерью Машей без средств к существованию и крыши над головой.

Беккужев в эфире программы «Пусть говорят» выразил мнение, что реальной причиной скандала стало желание Дрожжиной и Цивина прославиться за счет звездной семьи Баталова. Они чувствовали себя наравне с ними в их окружении.

При этом он добавил, что преждевременно вешать на них ярлык «мошенники» не стоит, во всем должно разобраться следствие. По его мнению, никакой корысти в помыслах Цивина и Дрожжиной не было. Последняя так и не смогла стать великой актрисой, но прославиться ей очень хотелось.

«Очевидно, что Цивин и Дрожжина — люди достаточно тщеславные. На мой взгляд, им нравилось быть на виду, находиться в центре внимания», — рассказал Беккужев.

Напомним, в скандал оказался втянут и режиссер Никита Михалков. Он финансово помогал семье Баталова как при жизни актера, так и после его смерти. За несколько лет он перевел сотни тысяч рублей семье Баталова. Он также нашел для вдовы Баталова опытных адвокатов, добившись того, чтобы дело рассматривали на высшем уровне. Однако после прозвучавших заявлений юристов семьи о том, что вдова не получала никаких денег, финансовая помощь прекратилась до окончания проверки.

В интервью ФАН Цивин заявил, что они с Дрожжиной передали в Следственный комитет РФ все документы по тратам семьи Баталовых. По утверждению супругов, Леонтенко и Мария Баталова потратили деньги, выделяемые Михалковым, на ремонт квартиры и дачи. Кроме того, по его словам, для семьи эти деньги были далеко не последние.