Врачей в РФ могут освободить от наказания за утерю наркотических средств

Москва, 1 марта. Медицинских сотрудников российских больниц могут освободить от уголовной ответственности за нарушение по неосторожности правил оборота наркотических средств во врачебных целях.

Еще одним условием для избежания наказания является отсутствие вреда в результате утери наркотического или психотропного средств. Кроме того, факт потери должен быть зарегистрирован специальной комиссией. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло Правительство РФ. Текст документа обнародован в думской электронной базе.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности», — сказано в предложенном примечании для статьи 228.2 Уголовного кодекса РФ.

Ранее за хранение наркотиков, а также оружия и боеприпасов, сотрудники правоохранительных органов города Сальто арестовали 40 человек. В операции под кодовым названием «Шеф» задействовали 200 полицейских.