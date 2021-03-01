Бывший полевой командир рассказал о связи боевиков экс-президента ЦАР с миссией ООН

Банги, 1 марта. Бывший генерал конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) рассказал о планах экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе и связи подконтрольных ему боевиков с миссией ООН в республике (МИНУСКА).

Пользователь Facebook Julien Kouda опубликовал серию видеозаписей с допросом полевого командира бандформирований Адама Абаша, который заявил, что Бозизе отдал приказ атаковать столицу страны. Для этого опальный политик, разыскиваемый в ЦАР за попытку госпереворота, привлек наемников из соседних стран: Чада, Судана, Нигера и Нигерии.

Также активное участие в планируемом захвате принимает МИНУСКА. По словам Абаша, миротворцы снабжают радикалов продовольствием, медикаментами и оружием. Он признался, что покинул ряды CPC, так как формирование терроризирует и убивает мирное население.

«Коалиция патриотов за перемены» активизировалась накануне всеобщих выборов в ЦАР, которые состоялись 27 декабря 2020 года. Бандформирования, объединившиеся под началом Бозизе, попытались сорвать избирательный процесс, однако их планы потерпели провал. После этого боевики продолжили дестабилизировать обстановку в стране, в основном жертвами их бесчинств становятся гражданские.

Ранее центральноафриканцы жаловались, что МИНУСКА бездействует и отказывается защищать людей от радикальных элементов. По словам представителей организации, миротворцы ООН не могут принимать участие в боевых действиях против боевиков CPC, что вызывает недоумение местных жителей.

Правительственная армия (FACA) при поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих освобождает территории республики от боевиков. Специалисты из РФ занимаются подготовкой африканских бойцов и проводят консультации местным военачальникам. В частности, благодаря обучению силы ВС республики смогли отразить атаку CPC на Банги в январе текущего года.