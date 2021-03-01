Порошенко резко осудил используемую на Украине вакцину от коронавируса

Киев, 1 марта. Несмотря на старт массовой вакцинации на Украине, многие из жителей страны отказываются прививаться от коронавируса. Причина кроется в используемом препарате.

Такое мнение на заседании Согласительного совета в Верховной раде высказал бывший глава государства Петр Порошенко, комментируя поставку в Киев 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии. Официально начало кампании по иммунизации граждан состоялось 24 февраля. Первую инъекцию получил врач-реаниматолог Евгений Горенко из Черкасской областной больницы. В общей сложности на данный момент прививку сделали свыше трех тысяч украинцев.

«На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии — потому что г…но привезли», — рассказал Порошенко.

Власти Украины объявили Черновицкую и Житомирскую области «красными» из-за обострения эпидемиологической ситуации. До этого критической точки в контексте распространения коронавируса достигла Ивано-Франковская область.