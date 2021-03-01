Жители Батангафо призвали армию ЦАР освободить город от боевиков

Батангафо, 1 марта. Жители столицы префектуры Уам-Фафа просят правительственные силы ЦАР (FACA) освободить их от гнета боевиков «Центральноафриканского патриотического движения» (MPC).

Население Батангафо живет за чертой бедности. Вооруженные группировки, захватившие власть в северной провинции ЦАР, угрожают безопасности людей. Большинство из них вынуждены искать спасения в лагерях для беженцев, где можно получить продовольственную помощь от международных организаций.

На подконтрольной MPC территории прекратились занятия в школах, поскольку учителя отказываются ехать в опасный для жизни регион. В результате дети лишились возможности получить среднее образование, за исключением лишь тех, кто занимается с родителями дома.

Несмотря на присутствие миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), жители Батангафо не ощущают их поддержки. В связи с этим центральноафриканцы призывают правительство развернуть подразделения национальной армии в регионе.

Вооруженные силы республики продолжают контрнаступление на позиции боевиков в северной части страны. Ранее, 26 февраля, правительственная армия освободила префектуру Уам и находилась менее чем в 100 километрах от границы с Чадом.