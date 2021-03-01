Скрывающийся от правосудия экс-президент ЦАР надеется на помощь Франции

Банги, 1 марта. Франция готова стать укрытием для экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, который находится в розыске за попытку государственного переворота, сообщает издание Lengo Songo.

Франкофонное СМИ передает, что спецслужбы Елисейского дворца содействуют политику в поиске укрытия от правительственной армии (FACA), которая планирует арестовать его и передать для дальнейшего разбирательства в суд.

Последний раз Франсуа Бозизе был замечен в городе Маркунда, который находится на границе с Чадом. Там же расположились боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые под предводительством экс-главы республики попытались сорвать выборы и свергнуть действующего лидера Фостен-Арканжа Туадера.

Главаря бандформирования заметили в населенном пункте в сопровождении «белого человека». Авторы Lengo Songo подчеркивают, что спасение политика выгодно для Франции, которая жаждет восстановить утраченное влияние в ЦАР и реализовать собственные амбиции в регионе.

Франсуа Бозизе также заинтересован в поддержке со стороны Парижа. Ранее он направил письмо лидеру европейской державы Эммануэлю Макрону с просьбой оказать помощь боевикам CPC в противостоянии с правительственной армией.

В своем обращении Бозизе ввел в заблуждение французского лидера, значительно преувеличив численность «Коалиции», которая якобы готова в любой момент взять Банги. Однако боевики оставляют позиции и терпят поражения в столкновениях с правительственной армией. Помимо этого, CPC не имеет никакой поддержки со стороны местных жителей.

Тем не менее экс-президент ЦАР надеется, что союзник обеспечит ему власть на территории региона, как это происходит в соседнем Чаде, где президент республики Идрис Деби правит с 1990 года. Под его началом Нджамена обслуживает интересы Франции, в частности в вопросах дестабилизации обстановки в ЦАР, а взамен получает вооружение и гарантию несменяемости действующего лидера.

Мир на территории ЦАР сохраняется благодаря контртеррористическим операциям правительственной армии и ее союзников в лице российских инструкторов и руандийских военнослужащих. Правительственные силы, подготовленные специалистами из РФ, отразили все атаки радикалов на столицу страны, обеспечили безопасность на прошедших в декабре выборах и освободили от боевиков федеральную трассу RN3 вместе с прилегающими к ней городами.