Экономист Колташов предложил заменить доллар драгоценной альтернативой

Заменить доллар банкнотами, обеспеченными золотым запасом государств предложил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Отказаться от расчетов в долларах для России вполне реально, но процесс не так прост, как это кажется на первый взгляд. Смогут ли наши партнеры, покупающие российские товары, отказаться от доллара и евро? И насколько правильным для России будет вести расчеты в европейской валюте, поскольку ЕС точно так же вводит в отношении нее различные санкции», — заявил Колташов.

Колташов считает, что идея расчета в национальных валютах достаточно сомнительна, поскольку они подвергаются серьезным колебаниям на фондовом рынке. Не эффективными он считает и расчеты в рублях, поскольку далеко не все покупатели готовы иметь большие запасы рублей. Экономист считает, что отказ от валюты США будет постепенным.

«Первоначальным будет отказ от резервирования долларов и номинированных в доллары бумаг, дальше будут расчеты в национальных валютах с партнерами. Но здесь нужно предложить равноценную замену доллару. Доллар в свое время заменил разные иностранные валюты, в частности, британский фунт. А эти валюты в свое время заменили в расчетах золото. То есть в конце XIX века атмосфера недоверия между государствами была такой, что золото было единственным возможным вариантом расчета», — рассказал Колташов.

По мнению экономиста, альтернативой доллару может стать создание международной расчетной системы, которая бы предоставляла возможность рассчитываться банкнотами, обеспеченными золотыми запасами государств, тем самым противопоставив слабеющему доллару укрепляющееся золото, не используя драгметал напрямую.

«Доллар уже не крепнет. Волна повышения цен на продовольствие и нефть, которую мы наблюдаем со второй половины 2020 года, это результат обесценивания доллара, что имеет негативные последствия и для нас, и для всего мира. Рубль же опирается на недостаточно крупный и недостаточно устойчивый внутренний рынок. Доллар стал международной валютой не потому, что США стали крупной колониальной империей, как Англия, а потому что США создали самый большой в мире рынок. На 2008 год американское потребление составляло порядка 40%. Это главный мировой рынок сбыта, главный фондовый рынок», — пояснил Колташов.

По мнению Колташова, доллар, завоевав международные позиции, в том числе при торговле нефтью, стал опираться на международный товарооборот. Иными словами, американская валюта обеспечена товарами, которые на нее можно купить. Экономист считает, что увод российских товаров из зоны доллара — это его подрыв, причем это правильная политика.

«Деньги обеспечены не гарантиями государства, а товарами, которые могут покупаться на эти деньги. Если бы США столкнулись с ситуацией, когда им что-то не продавали за доллары, и такая практика стала бы очень широко распространенной, то для доллара наступил бы самый черный период в американской истории», — считает Колташов.

Ранее ФАН рассказывал, что Россия должна принять меры по минимизации зависимости экономики от доллара.