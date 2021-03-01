Хирург Давы рассказал о перенесенной им пластической операции

Москва, 1 марта. Сделавший липосакцию блогер Дава Манукян не смог бы добиться таких результатов никаким другим способом, сообщил его хирург Тимур Хайдаров.

На прошлой неделе экс-возлюбленный Ольги Бузовой испугал своих поклонников видео из больницы. С перебинтованным подбородком он сообщил им в соцсетях, что с ним все хорошо и скоро вернется к работе.

Позднее стало известно, что Манукян находится в престижном многопрофильном центре anti-age медицины, где сделал себе абдоминопластику и липосакцию. Информацию «СтарХиту» подтвердил его хирург.

«Давид не мог самостоятельно справиться с мучавшей его проблемой, без хирургического вмешательства. Он не раз посещал мои консультации. С помощью современных технологий удалось добиться идеального результата», — сообщил Хайдаров.

По словам специалиста, некоторое время блогер еще будет чувствовать «определенный дискомфорт», так как было серьезное оперативное вмешательство. В ближайший месяц ему рекомендовано избегать спортивных нагрузок.

Стоимость абдоминопластики с прорисовкой мышц пресса начинается от 500 тыс. рублей. Хирург подчеркнул, что Манукян не смог сам добиться такого эффекта даже с помощью тренировок.

«Он безумно доволен, мне тоже нравится результат», — резюмировал Хайдаров.

В понедельник Даву выписали из клиники. Радостью он поделился с поклонниками в сторис Insragram. Блогер танцующей походкой вышел из автомобиля и исполнил небольшой танец в одном из московских салонов. Также в сторис он поблагодарил своего хирурга, пообещав в ближайшее время подробно рассказать все, что происходило с ним в больнице.