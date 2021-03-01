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Оппозиция Чада назвала расстрел семьи кандидата в президенты попыткой срыва выборов

Оппозиция Чада назвала расстрел семьи кандидата в президенты попыткой срыва выборов

Нджамена, 1 марта. Лидер «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо отказался участвовать в выборах после убийства членов семьи кандидата в президенты Яя Дилло Джеру.

Накануне, 28 февраля, военнослужащие атаковали дом одного из конкурентов действующего лидера страны Идриса Деби. В результате происшествия мать и сын претендента на пост главы государства погибли, еще пять человек получили ранения. Чадские власти объяснили это тем, что Джеру отказался подчиняться решению суда и у силовиков «не было другого выбора».

Инцидент вызвал широкий резонанс, особенно в оппозиционных кругах. Кебзабо изначально предложил организовать встречу с Национальной избирательной комиссией (CENI), на которой кандидаты в президенты могли бы высказать свое мнение: следует ли вообще проводить голосование после произошедшей трагедии.

«Я задаю вопрос чадцам: нужны ли такие выборы, когда убивают людей? Жизнеспособны ли они? Действительно ли мы должны продолжать?», — возмутился политик.

Однако позднее Салех Кебзабо принял решение снять свою кандидатуру. Он заявил, что не готов становиться частью «маскарада», который власти страны называют демократическими выборами.

«Мысль о гибели 80-летней женщины и ее 11-летнего внука подкрепляет мое решение приостановить участие в избирательном процессе. Власти Чада недостойны своего народа. Они украли у него суверенитет», — написал лидер UNDR в Twitter.

Салех Кебзабо подчеркнул, что ранее республика не сталкивалась с таким варварством. Он утверждает, что агрессивное поведение правящей элиты ставит под сомнение статус Чада как государства.

«Думаю, мне не хватит слов, чтобы описать этот акт насилия. Я напуган. Чад не заслуживает наименования «государство», — констатировал политик.

Массовые акции протеста в Чаде практически не прекращаются с начала января текущего года. Граждане страны недовольны 30-летним правлением Идриса Деби и не хотят, чтобы он баллотировался на шестой президентский срок. В качестве главных минусов его политики чадцы называют доминирующее влияние Франции на страну, экономический и социальный кризисы, а также проблемы в сфере безопасности.

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