Оппозиция Чада назвала расстрел семьи кандидата в президенты попыткой срыва выборов

Нджамена, 1 марта. Лидер «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо отказался участвовать в выборах после убийства членов семьи кандидата в президенты Яя Дилло Джеру.

Накануне, 28 февраля, военнослужащие атаковали дом одного из конкурентов действующего лидера страны Идриса Деби. В результате происшествия мать и сын претендента на пост главы государства погибли, еще пять человек получили ранения. Чадские власти объяснили это тем, что Джеру отказался подчиняться решению суда и у силовиков «не было другого выбора».

Инцидент вызвал широкий резонанс, особенно в оппозиционных кругах. Кебзабо изначально предложил организовать встречу с Национальной избирательной комиссией (CENI), на которой кандидаты в президенты могли бы высказать свое мнение: следует ли вообще проводить голосование после произошедшей трагедии.

«Я задаю вопрос чадцам: нужны ли такие выборы, когда убивают людей? Жизнеспособны ли они? Действительно ли мы должны продолжать?», — возмутился политик.

Однако позднее Салех Кебзабо принял решение снять свою кандидатуру. Он заявил, что не готов становиться частью «маскарада», который власти страны называют демократическими выборами.

«Мысль о гибели 80-летней женщины и ее 11-летнего внука подкрепляет мое решение приостановить участие в избирательном процессе. Власти Чада недостойны своего народа. Они украли у него суверенитет», — написал лидер UNDR в Twitter.

Le martyre d’une vieille dame de 80 ans et de son petit-fils de 11 ans viennent me renforcer dans cette conviction.

J’ai décidé de suspendre ma participation au processus électoral. Nous avons des dirigeants indignes du peuple tchadien dont ils ont confisqué la souveraineté. pic.twitter.com/lGhOKvcAnk — Saleh Kebzabo (@saleh_kebzabo) March 1, 2021

Салех Кебзабо подчеркнул, что ранее республика не сталкивалась с таким варварством. Он утверждает, что агрессивное поведение правящей элиты ставит под сомнение статус Чада как государства.

«Думаю, мне не хватит слов, чтобы описать этот акт насилия. Я напуган. Чад не заслуживает наименования «государство», — констатировал политик.

Массовые акции протеста в Чаде практически не прекращаются с начала января текущего года. Граждане страны недовольны 30-летним правлением Идриса Деби и не хотят, чтобы он баллотировался на шестой президентский срок. В качестве главных минусов его политики чадцы называют доминирующее влияние Франции на страну, экономический и социальный кризисы, а также проблемы в сфере безопасности.