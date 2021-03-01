Оппозиция Чада назвала расстрел семьи кандидата в президенты попыткой срыва выборов

Нджамена, 1 марта. Лидер «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо отказался участвовать в выборах после убийства членов семьи кандидата в президенты Яя Дилло Джеру.
Накануне, 28 февраля, военнослужащие атаковали дом одного из конкурентов действующего лидера страны Идриса Деби. В результате происшествия мать и сын претендента на пост главы государства погибли, еще пять человек получили ранения. Чадские власти объяснили это тем, что Джеру отказался подчиняться решению суда и у силовиков «не было другого выбора».
Инцидент вызвал широкий резонанс, особенно в оппозиционных кругах. Кебзабо изначально предложил организовать встречу с Национальной избирательной комиссией (CENI), на которой кандидаты в президенты могли бы высказать свое мнение: следует ли вообще проводить голосование после произошедшей трагедии.
«Я задаю вопрос чадцам: нужны ли такие выборы, когда убивают людей? Жизнеспособны ли они? Действительно ли мы должны продолжать?», — возмутился политик.
Однако позднее Салех Кебзабо принял решение снять свою кандидатуру. Он заявил, что не готов становиться частью «маскарада», который власти страны называют демократическими выборами.
«Мысль о гибели 80-летней женщины и ее 11-летнего внука подкрепляет мое решение приостановить участие в избирательном процессе. Власти Чада недостойны своего народа. Они украли у него суверенитет», — написал лидер UNDR в Twitter.
Le martyre d’une vieille dame de 80 ans et de son petit-fils de 11 ans viennent me renforcer dans cette conviction.— Saleh Kebzabo (@saleh_kebzabo) March 1, 2021
J’ai décidé de suspendre ma participation au processus électoral. Nous avons des dirigeants indignes du peuple tchadien dont ils ont confisqué la souveraineté. pic.twitter.com/lGhOKvcAnk
Салех Кебзабо подчеркнул, что ранее республика не сталкивалась с таким варварством. Он утверждает, что агрессивное поведение правящей элиты ставит под сомнение статус Чада как государства.
«Думаю, мне не хватит слов, чтобы описать этот акт насилия. Я напуган. Чад не заслуживает наименования «государство», — констатировал политик.
Массовые акции протеста в Чаде практически не прекращаются с начала января текущего года. Граждане страны недовольны 30-летним правлением Идриса Деби и не хотят, чтобы он баллотировался на шестой президентский срок. В качестве главных минусов его политики чадцы называют доминирующее влияние Франции на страну, экономический и социальный кризисы, а также проблемы в сфере безопасности.