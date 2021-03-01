Президент Киргизии рассказал, как равнялся на Брежнева

Бишкек, 1 марта. Киргизский президент Садыр Жапаров мечтал быть похожим на бывшего генсека Центрального комитета КПСС Леонида Брежнева. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами.

Президент республики отметил, что в школьные годы смотрел съезды КПСС и выступления советского лидера по телевизору. По словам политика, в тот период его бабушка состояла в Верховном совете и несколько раз уезжала в Москву.

«Это были времена Брежнева. Когда он выступал, я говорил, что буду, как Брежнев. Такая у меня была потаенная мечта», — сказал Жапаров.

Федеральное агентство новостей ранее писало о недальновидности Брежнева. Речь идет о его решении отложить вопрос о мемориальной доске с именами кавалеров высшего советского военного ордена «Победа». В 1963 году он еще не подозревал, что сам удостоится награды.

Жапаров в конце февраля прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В материале НСН говорится, что он взял с собой меч, который позже преподнес своему российскому коллеге. По его словам, оружие сделано «очень хорошими мастерами».