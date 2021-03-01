В Сети оценили идею Польши о требовании репарации за Вторую мировую войну

Варшава, 1 марта. Поляки раскритиковали идею замминистра культуры, национального наследия и спорта Ярослава Селлина потребовать от РФ репарации за Вторую мировую войну.

Селлин заявил, что якобы СССР не выплатил Польше «компенсацию», которую получил от Германии после войны. По словам замминистра, Польше надо «постоянно поднимать эту тему». В Сети позицию Селлина раскритиковали, напомнив об исходе войны и указав, что репарации полагаются победителям, а не проигравшим.

«Не было бы никакой Польши, если бы не те 650 тысяч советских солдат, которые погибли на польской земле, воюя с Гитлером», — написал пользователь с ником Tom.

Комментаторы также подчеркнули, что треть территории Польши — это земли, которые до Второй мировой войны входили в состав Германии.

«Перестаньте вообще поднимать эту тему. Логики никакой», — отметил Hej.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» надо остановить. Он считает, что «проект направлен против Европы», передавало Федеральное агентство новостей. Также политолог Александр Рар рассказал, что отношениям России и Европы мешают Польша и Прибалтика, писала НСН.