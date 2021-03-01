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Фанаты умилились пению двухлетней дочери Леры Кудрявцевой на кухне

Фанаты умилились пению двухлетней дочери Леры Кудрявцевой на кухне

Москва, 1 марта. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками видео домашнего выступления своей двухлетней дочери Марии.

Девочка, сидя на полу на кухне, исполняла песни для родителей — Кудрявцевой и Игоря Макарова. В руках малышка держала синюю игрушечную гитару и пыталась перебирать струны, создавая себе музыкальное сопровождение. Родители были в восторге от устроенного дочерью концерта.

«А потом папа сказал: «Маша, после концерта надо бить гитару об пол как рок музыканты», — написала знаменитость на своей странице в Instagram.

Фанаты умилились пению двухлетней дочери Леры Кудрявцевой на кухне

Поклонники умились игрой на гитаре и исполнением песни Маши. В комментариях под записью они оставили несколько сотен теплых слов в адрес дочери Кудрявцевой и Макарова.

«Чудо ребенок! Прелесть невообразимая! Я не могу»;

«Лерочка, какая доча милая, умненькая! Здоровья вашей семье»;

«И красавица, и умница, и талантище! Бывают же чудеса на свете! Прелесть Марусенька!»;

«Папа плохого не посоветует», — пишут интернет-пользователи под записью.

Лера Кудрявцева сейчас счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Летом 2018 года у звезды ТВ родилась дочь. Также у телеведущей есть взрослый сын Жан.

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