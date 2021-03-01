Председатель Госдумы считает ЕСПЧ инструментом в руках Запада

Москва, 1 марта. Председатель ГД РФ Вячеслав Володин в подробностях рассказал о деятельности ЕСПЧ, а также о причинах тех или иных решений суда.

Володин заявил, что ЕСПЧ превышает свои полномочия и стал политическим инструментом влияния на государства. Он уверен, что решения судей политически ангажированы и к тому же пытаются подменять национальное правосудие.

Так Вячеслав Володин комментирует решение ЕСПЧ по делу блогера Алексея Навального. Согласно требованию суда, Навальный должен быть освобожден от наказания в виде лишения свободы.

«Вся эта истерика показывают одно: наша страна становится сильнее, иначе никто не стал бы вводить санкции. Через санкции пытаются остановить развитие страны, через таких, как Навальный, пытаются создать напряжение внутри страны и втягивают свои собственные государства в защиту националиста», — добавил политик.

Володин также коснулся темы проекта «Северный поток — 2». Он напомнил, что проект газопровода выгоден непосредственно Европе, и что проект будет завершен, если европейские государства будут бороться за «собственную экономику, за интересы собственных граждан». Председатель добавил, что российский газ дешевле американского сланцевого, и, если страны ЕС интересы американцев поставят выше интересов Европы, это будет их выбор.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Володин обсудит антироссийские санкции с главой ПАСЕ. Заседание запланировано на 15 марта.