Дочери Джигана навязали Самойловой новые комплексы

Москва, 1 марта. Модель Оксана Самойлова решила ненадолго отказаться от наращивания ресниц. Дочери не сразу поняли, что изменила в себе знаменитая мать и невольно навязали ей новые комплексы.

Возлюбленная рэпера Джигана показала на видео в Instagram, как выглядит без длинных искусственных ресниц. Затем она решила сыграть с детьми в «угадайку».

Девочки не поняли, что изменилось во внешности мамы, и стали предлагать свои варианты. Они решили, что модель увеличила лицо или только щеки, сменила цвет волос и кожи.

«Ты какая-то помятая», — обратила внимание одна из девочек.

Догадки не на шутку рассмешили Самойлову, но и в то же время немного ее огорчили.

«Навязали мне комплексы эти дети», — констатировала звезда.

Самойлова призналась, что с родными ресницами чувствует себя «лысой». Дочери заставили ее задуматься над тем, чтобы поскорее обратиться в салон красоты.

Модель недавно из-за первого дня рождения сына вспомнила, как тяжело ей дались роды. Самойлова призналась, что больше не хочет заводить детей.