Суд арестовал на 10 суток подозреваемого в наезде на пешеходов в Астрахани

Астрахань, 1 марта. Предполагаемый виновник аварии, по предварительным данным, является сыном бывшего депутата Астраханской областной думы.

ДТП произошло на Адмиралтейской улице. Водитель Toyota Camry въехал в автомобиль, который остановился, чтобы пропустить пешеходов, и сбил супружескую пару. В аварии пострадали сразу три человека.

Полиция выехала на место происшествия и задержала нарушителя, который вел себя неадекватно и оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемый отказался от медосвидетельствования.

В ходе проверки выяснилось, что у автомобилиста есть неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, а также он уклонялся от исполнения административного наказания. По предварительной информации, виновником аварии может быть сын экс-депутата Астраханской областной думы.

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