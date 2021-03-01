Экс-президент Нигера назвал причиной массовых беспорядков нарушения на выборах

Ниамей, 1 марта. Бывший президент республики и кандидат на пост главы государства от «Нигерийского демократического движения» Махаман Усман прокомментировал собственное поражение на выборах и массовые беспорядки, охватившие страну после голосования.

По его словам, избранный лидер Мохамед Базум набрал 55,57% голосов в результате фальсификаций.

«Мы заметили ряд нарушений и будем использовать все доступные средства правовой защиты, чтобы провести пересчет голосов. Объявленные предварительные результаты далеки от реальности», — заявил Махаман Усман в интервью Deutsche Welle.



Политик опроверг заявления властей о том, что подстрекательства оппозиции стали причиной массовых протестов в Нигерии. По его словам, люди просто недовольны сфальсифицированными результатами голосования, тогда как правительство не позволяет гражданам отстаивать права и проводит незаконные задержания.

«Незаконные аресты вызывают недовольство. Оно перерастает в восстание и, соответственно, приводит к снижению уровня безопасности. Это необходимо прекратить. Согласно имеющимся у нас данным, в Ниамее находятся 467 политзаключенных. Понимаете?» — возмутился бывший президент.

После предварительного объявления о победе Мохамеда Базума граждане Нигера устроили массовые беспорядки. Люди жгли дома, автомобильные шины и кидались камнями. В результате протестов два человека погибли, а несколько сотен пострадали.

Также власти арестовали бывшего премьер-министра республики Хаму Амаду, сторонником которого является Махаман Усман. Его подозревают в организации массовых беспорядков. Изначально экс-премьер планировал выдвинуть собственную кандидатуру на выборах, но Конституционный суд отстранил его из-за обвинений в торговле детьми.