Москва, 1 марта. Специалисты российского предприятия «Залив», расположенного в Керчи, начали формирование корпусов отечественных вертолетоносцев, пишут СМИ.

Универсальные десантные корабли (УДК), создаваемые в России, были торжественно заложены летом прошлого года. На церемонии лично присутствовал глава государства Владимир Путин. В настоящий момент процесс постройки двух вертолетоносцев находится на стадии формирования корпусов, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На будущих «десантниках» идет формирование корпусов. Работа ведется с учетом опыта, полученного при строительстве кораблей типа «Мистраль», — отметил собеседник.

Российское руководство ранее подписало контракт с властями Франции на изготовление аналогичных кораблей класса «Мистраль», кормовые части которых изготавливались сотрудниками Балтийского завода в РФ, после чего транспортировались на французские предприятия для последующей стыковки с носовыми элементами. Однако Париж в последний момент отказался от передачи вертолетоносцев Москве, напомнил источник.

Создаваемые в Керчи УДК будут иметь водоизмещение 30 тысяч тонн. Каждый из кораблей сможет вместить до тысячи морских пехотинцев, 16 вертолетов и четырех десантных катеров, уточнил собеседник агентства. По его словам, вертолетоносцы будут переданы войскам до 2027 года в соответствии с планом.

Вертолетоносцы отечественного производства также смогут выступать в качестве носителей новейших тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов С-70 «Охотник», тестируемых в РФ в настоящее время. Известно, что эти БПЛА в составе УДК будут использоваться для нанесения ударов и для наведения гиперзвуковых ракет «Цирком», которыми будут вооружены другие российские корабли. Стоимость контракта на постройку двух вертолетоносцев, подписанного весной прошлого года, составляет почти 100 миллиардов рублей. Известно, что корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Ранее аналитики из Китая выразили уверенность в том, что российским специалистам удастся завершить постройку универсальных десантных кораблей несмотря на то, что в РФ в течение длительного времени не строилась надводная техника подобных масштабов, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.