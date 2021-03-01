Российским регионам выделят 100 млрд рублей на развитие дорог

Москва, 1 марта. Власти России направили 100 млрд рублей на развитие автомобильных дорог в регионах, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами.

По его словам, развитие транспортных автомобильных магистралей важно для укрепления экономики регионов, повышения доступности товаров и услуг для жителей небольших городов и поселений.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» средства в течение двух лет получат 69 регионов, в том числе большую часть — 70,5 млрд рублей — в этом году», — добавил премьер.

Правительство также продолжит модернизацию дорожной инфраструктуры Крыма. Ключевые объекты, такие как шоссе «Таврида» и Крымский мост, уже построены. Кроме того, полуостров получит дополнительно 10,5 млрд рублей. Руководители субъектов должны завершить и своевременно провести все работы, связанные со строительством и ремонтом дорог, чтобы люди видели результаты, резюмировал Мишустин.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в текущем году на реализацию социальных и инфраструктурных объектов на Кубани будет направлена ​​огромная сумма — в полтора раза больше, чем годом ранее.