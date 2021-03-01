В Сети опубликовали видео масштабных учений танков Т-72Б3 под Москвой

Москва, 1 марта. Российские танкисты отработали стрельбы «за горизонт» на подмосковном полигоне в ходе масштабных военных учений.

Тактические учения танкистов прошли на подмосковном полигоне Алабино. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Согласно информации пресс-службы, выстрелы производились из пушки Т-72Б3 с закрытой огневой позиции на дальности до семи тысяч метров. Перед выходом на полигон, танкисты изучали теоретический материал на занятиях в классах, а также отрабатывали соответствующие действия на тренажерах.

Т-72 был разработан и изготовлен в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» и поставлен на вооружение множества стран. Стоит отметить, что Т-72Б3 – это тот же Т-72Б, прошедший глубокую модернизацию.

Ранее американские аналитики издания Military Watch пришли к выводу, что российский танк Т-72 подтвердил звание боевой машины, опередившей время.