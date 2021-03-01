Бывший премьер Нагорно-Карабахской Республики намерен добиваться интеграции НКР с Россией

Степанакерт, 1 марта. В Нагорном Карабахе создано общественно-политическое движение, которое ставит перед собой главную задачу войти в состав единого государства с Россией.

Об этом сообщил лидер движения Анушаван Даниелян, ранее возглавлявший правительство Нагорно-Карабахской Республики.

«Две недели назад мы создали движение «Новый союз вместе с Россией». Наша главная цель — создание единого государства, можно сказать, по образцу союза Белоруссии и России», — заявил Даниелян.

По его словам, у движения «Новый союз вместе с Россией» насчитывается тысячи активных сторонников в небольшой НКР. Приверженцы же западного пути наглядно убедились в ошибочности своих воззрений во время вооруженного конфликта в сентябре-ноябре прошлого года, когда воочию увидели — кто стоял рядом с карабахцами и пришел к ним на помощь, подчеркнул Даниелян.

Ранее сообщалось, что президент Нагорно-Карабахской Республики может выступить посредником для преодоления политического кризиса в Армении.