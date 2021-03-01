МИД Украины заподозрил сотрудников посольства в контрабанде сигарет

Киев, 1 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников посольства в Польше. Они пытались переправить из страны валюту, золото и контрабандные сигареты.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает «Украина.ру». Министр уточнил, что инцидент произошел накануне. Работники посольства попытались покинуть страну на служебном транспортном средстве.

«Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход «не выносить сор из избы». Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре», — написал он.

По его словам, сотрудники были отозваны из длительной заграничной командировки и уволены. По выявленным фактам нарушения в отношении их будет возбуждено дисциплинарное расследование. Министр пообещал, что разбирательство будет тщательным и оперативным. Он также отметил, что это не первый подобный случай. В 2016 году закарпатская прокуратура возбудила дело против работников украинского посольства в Словакии, которые пытались транспортировать контрабандные сигареты.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что проведение реформ на Украине невозможно из-за повсеместной коррупции. Об этом сообщил исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.