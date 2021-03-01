Артиллеристы морской пехоты ЮВО провели боевые стрельбы в Дагестане

Махачкала, 1 марта. Учения морских пехотинцев Каспийской флотилии прошли на полигоне Турали в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как указали в пресс-службе, в двусторонних тактических маневрах подразделений морской пехоты принимали участие около 1 тысячи военнослужащих. При этом для выполнения поставленных задач бойцы задействовали более 200 единиц вооружения и техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские гаубицы Д-30, реактивные установки БМ-21 «Град», минометы 2С12 «Сани».

«Командиры артиллерийских батарей 122-мм гаубиц Д-30 рассредоточили огневые подразделения и выполнили смену районов их расположения», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом военнослужащие отработали нормативы по применению средств индивидуальной защиты в зонах заражения.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что артиллеристы-десантники выполнили боевые пуски ракет на учениях под Новороссийском.